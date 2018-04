Con sus pecas al descubierto, el pelo desarreglado y la bebé dormida encima de ella, Kylie escribió sobre uno de sus videos “my happy baby” (mi bebé feliz), al tiempo que mostró cómo la pequeña sonríe en medio de su placentero sueño.

Instagram @kyliejenner

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Primeras fotos del príncipe William y su esposa con su bebé recién nacido

En otra de sus historias, la estrella de las redes sociales -tiene 107 millones de seguidores en Instagram- también destacó las manos de su hija con el mensaje: “She has the prettiest little hands” (ella tiene las manos más hermosas).

Instagram @kyliejenner

Paralelo a su papel de nueva mamá, Kylie sigue fortaleciendo su empresa de cosméticos y recientemente lanzó una línea de sombras y labiales con su hermana mayor, Kourtney Kardashian.