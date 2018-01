Kristen Stewart asegura que quiere experimentar con su sexualidad en todos los aspectos

Con una metáfora explicó su visión sobre el tema: “Algunas personas no son así. Algunos saben que les gusta el queso a la parrilla y lo comen por el resto de sus vidas. Yo quiero probar todo. Si como queso a la parrilla una vez, soy como, ‘Eso estuvo bien, ¿qué sigue?’”, resaltó US Magazine.

El artículo continúa abajo

La protagonista de la saga ‘Twilight’ fue pareja de Robert Pattinson, coprotagonista de la saga, y unos años después de que se separaran, Stewart confirmó que estaba saliendo con la productora Alice Cargile, con quien terminó en 2016. Actualmente mantiene una discreta relación con la modelo de Victoria’s Secret Stella Maxwell y se dice que viven en Los Ángeles, California, en la mansión de la actriz.

“He estado profundamente enamorada de todos con los que he salido”, aseguró a la revista. “¿Creían que lo fingía? Siempre he abrazado una dualidad. Y de verdad, realmente, he creído en ello y nunca me he sentido confundida o luchando contra mi identidad. Simplemente no me gusta que se burlen de mí por ese motivo”, enfatizó.

En la entrevista también aseguró que está dispuesta a salir nuevamente con hombres.

Introducing our September issue subscribers’ cover starring Kristen Stewart 🌸 (Kristen wears @chanelofficial, photographed by @tomcraig and styled by @leithclark) See an exclusive preview of the shoot and interview via the link in our bio #BazaarLoves #KristenStewart #SeptemberIssue Una publicación compartida de Harper’s Bazaar UK (@bazaaruk) el 1 de Ago de 2017 a la(s) 7:33 PDT