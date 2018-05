Su aparición para el estreno de la cinta ‘BacKkKlansman’ el pasado lunes fue con un vestido corto plateado, que combinó con tacones negros de suela roja.

Sin embargo, luego de dar algunos pasos por la alfombra, se detuvo frente a los lentes de los fotógrafos y se quitó el calzado antes de subir las escaleras que la llevarían al interior del recinto para la proyección de la cinta.

El gesto de la recordada protagonista de ‘Crepúsculo’ ha sido interpretado por medios y usuarios de redes sociales como una clara forma de expresar su descontento por la exigencia que hay a las mujeres de usar tacones.

Hace dos años, Kristen ya había protestado contra el mismo tema, cuando en lugar de zapatos se puso tenis para el estreno de otra de las películas que se estrenaban en el prestigioso festival de cine.

Este año Stewart no ha sido la única en dejar clara su posición frente al código de vestir; la francesa Marion Cotillard llegó a presentar su cinta ‘355’ con unas botas planas hasta la rodilla, en lugar de estiletos.

Fan Bing Bing, Marion Cotillard, Jessica Chastain, Penelope Cruz and Lupita Nyong’o promoting #355Movie at #Cannes on May 10, 2018. pic.twitter.com/0TsvhBWGYd

— best of jessica chastain (@bestofchastains) May 10, 2018