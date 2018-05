Eso aseguró el programa ‘Intrusos’, de La red de Chile, en el que se publicó el testimonio de una de las menores que estaría involucrada en el hecho.

De acuerdo con la chica, identificada por el medio como FD, ella llegó con su amiga al hotel, luego de contactar a Roldán por medio de Instagram para pedirle entradas a su concierto en Chile, que él aceptó darles.

“Me dijo que fuera al hotel donde él se encontraba […] fui y le pedí a una amiga que me acompañara. Entonces, le hablé y le dije que ya estaba en el hotel y le dijo al mánager que me subiera. El mánager me llevó y le dije que iba con mi hermana, le inventamos que éramos hermanas con mi amiga. Dijo, entonces vengan ambas. Subimos y nos llevaron a la habitación de Kevin Roldán. Estaba él y su mánager”, relató DF en ‘Intrusos’, y continuó dando detalles sobre lo que, según ella, pasó dentro del cuarto del cantante:

“Kevin Roldán nos pidió que nos diéramos la vuelta. Nos dimos la vuelta e hizo un gesto, mmm, como depravado, y salió con el mánager. Creo que allí conversaron un poco. Entró el mánager y empezó a decirnos cosas como superdepravadas. Primero empezó a preguntarnos si queríamos hacer el amor con Kevin Roldán, y nosotras les dijimos que no. Yo le dije: ‘Yo vine aquí por una foto solamente y por mi entrada’. Dijo: ‘No tenés entrada ni foto si no te acuestas con Kevin Roldán’”.

Ante esa negativa de las menores, las habrían tenido retenidas en la habitación de Roldán, reportó el programa.

“Le decíamos que no, mucho rato, él seguía insistiendo y no nos dejaba irnos. En una nos intentamos ir. Mi amiga dijo que fuéramos al baño, ellos estaban afuera, y ahí vimos la oportunidad de irnos. Los dos estaban supermolestos; nos fuimos y él dijo: ‘Desperdiciaron la oportunidad de su vida, que mucha gente desearía acostarse con Kevin Roldán”, agregó DF.

Parte de estas declaraciones se pueden escuchar en los primeros minutos de esta grabación publicada en el canal de YouTube de ‘Intrusos’; el resto, en los minutos 3:10 y 4:45 de un video del sitio web del medio chileno.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Roldán no se ha pronunciado sobre estas acusaciones que están haciendo en su contra y en la de su mánager.