El instante en que aleja a un miembro de seguridad que por error casi se mete en sus tomas, circula en las redes sociales y fue calificado por varios tuiteros como un gesto rudo.

“Kendall Jenner llega a la Gala del Met con el ‘outfit’ más soso de papel higiénico y tiene el descaro de empujar a uno de los manipuladores fuera de su camino, que solo estaba haciendo su trabajo #Rudo”

Kendall Jenner shows up to the #MetGala in the most bland toilet paper outfit and had the nerve to push one of the handlers out of the way who was just doing his job on the carpet #Rude #ERedCarpet 🙄👎🏽 — Samara ✨ (@MizzSamz) May 8, 2018

“Kendall Jenner acaba de empujar a un guarda de seguridad fuera de su toma, estoy ahogándome”

KENDALL JENNER JUST PUSHED A SECURITY GAURD OUT OF HER SHOT IM CHOKING #MetGala2018 — eden💞 (@_eden_s) May 8, 2018

Este detalle se suma al ‘palo’ que le han dado por ser la más floja de la importante noche de moda que se realiza en Nueva York el primer lunes de mayo. Su ‘look’ ha sido comparado con papel higiénico y ostias, y algunos hasta piden que dejen de invitarla.

“Kendall Jenner llegará a la Gala del Met con el culo afuera o en un soso enterizo blanco. La única consistencia es cómo logra mantenerse fuera del tema cada año”

Kendall Jenner will either show up to the Met Gala with her ass out or in a bland white jumpsuit. The only consistency is how she manages to stay off theme every years. #MetGala — anaum 💫 (@hyderabhaddie) May 7, 2018

“El traje de Kendall Jenner me recuerda algo”

KENDALL JENNER OUTFIT REMIND ME OF SOMETHING #MetGala pic.twitter.com/hP0iTIdlSl — Malsawmi (@malsawmi151) May 7, 2018

“¿Cuándo va a aprender la lección Anna Wintour y dejará de invitar a Kendall Jenner a la Gala del Met? La hermana no puede seguir el tema para salvar su vida”

when will Anna Wintour learn her lesson and stop inviting Kendall Jenner to the #MetGala? Sis can’t follow a theme to save her life pic.twitter.com/eA3tnAWjao — ⛈ (@jenosmize) May 7, 2018

“Realmente se envolvió en papel higiénico y fue a la Gala del Met. Una vez más, Kendall Jenner olvidó el recordatorio”

She really rolled herself with toilet paper and went to the MET gala. Once again kendall jenner forgot the memo pic.twitter.com/jJpukXqGVL — 𝑒𝓇𝒾 (@dolcceangel) May 7, 2018

“Kendall Jenner es el pan y Priyanka el vino”

Kendall Jenner is the bread and Priyanka is the wine #MetGala pic.twitter.com/3jkSKPSXCJ — Malsawmi (@malsawmi151) May 8, 2018

