El cantante se encuentra promocionando los dos discos que lanzará en junio, uno en solitario y otro con su protegido Kid Cudi, para lo que dio una entrevista al locutor de radio Charlamagne Tha God, en donde confesó que comenzó a tomar opioides luego de hacerse una liposucción.

“Me hice la cirugía plástica porque estaba tratando de verme bien para todos ustedes. Tuve un liposucción porque no quería que todos ustedes me llamaran ‘gordo’, como todos llamaron a Rob [Kardashian] en la boda y lo hicieron viajar de vuelta a casa antes de que Kim y yo nos casaramos”, dijo, según recoge E! News.

Para cerrar ese tema, ‘Yeezy’, como también se le conoce, reiteró que “no quería que me llamaran gordo, así que me hice la liposucción. Tomé opioides y comencé a tomar de a dos”.

Sobre los rumores del distanciamiento de ‘la realeza de la música’, Jay Z y Beyoncé, aseguró que sigue en contacto con el rapero, aunque no se han encontrado: “no lo he visto, pero puedo sentirlo, ¿sabes?”. Sin embargo, reconoció que sí le dolió que no hubieran ido a su matrimonio. “Ya lo superé, pero en el momento, estaba herido por eso”, dijo.