Esta vez, Juan Diego no habló sobre los problemas de los ‘amarillos’ en Bogotá, no reportó un paro o informó sobre taxímetros adulterados. No.

En la grabación, el presentador agradeció la solidaridad del taxista que lo transportaba, cuando se dio cuenta que no llevaba efectivo para pagar la carrera.

“Sé que he sido a veces crítico e injustamente de muchos conductores taxistas”, dijo, y luego reconoció que “la gran mayoría [de taxistas] tienen un grandísimo corazón”.

Juan Diego continuó con la historia y detalló: “Luis Eduardo me está haciendo la carrera, se me olvidó la plata, para pagársela. Cuando le digo ‘vamos a un cajero, por favor’, me dice ‘no tranquilo, vaya y me paga después, le doy mi número’”, narró Alvira, antes de bromear con el conductor y decir que él [el taxista] no sabía quién era el presentador de noticias.