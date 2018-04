En charla con La W Radio, Julio Sánchez Cristo le preguntó sobre el impacto de sus decisiones entre los periodistas, especialmente la directora del informativo, Claudia Gurisatti, a lo que él respondió:

“Aquí en RCN todos estamos en un equipo, todos estamos colaborando. Cuando se le pidió a la directora de noticias que trataramos de hacer eso, lo tomó de la mejor manera posible, y yo estoy seguro que va a ser una novedad. Todo el mundo está positivo en RCN en este momento”.

De igual forma, aseguró que no influirá en la línea editorial del informativo, que para muchos televidentes es una de las razones del mal rating del canal, aunque sí sugerirá que sea más imparcial.

En la entrevista con la emisora, José Roberto Arango también reiteró su posición sobre el sistema que mide el rating: “nosotros no confiamos en ese mecanismo de medición, es un mecanismo arcaico, nunca se actualizó, está pasado de moda, no mide sino ciertos televisores, ya hoy en día tenemos totalmente claro que la juventud no ve televisión; mira las tabletas, los celulares, hay otros medios. Entonces para nosotros Ibope, definitivamente no cuenta”.

Eso sí, reconocer que Ibope no haya evolucionado y, por lo tanto, resulte poco confiable teniendo en cuenta los nuevos hábitos de consumo, no significa que no sea consciente de la crisis: “Obviamente, sí sabemos que tenemos problemas; la gente, las redes sociales también lo hemos medido y en eso estamos tratando de salir adelante […] No solamente nosotros, este mundo de la televisión, este mundo del entretenimiento está cambiando a una velocidad tremenda, y nosotros lo que estamos haciendo es aprovechando el momento para cambiar también y adaptarnos para las exigencias de la audiencia.”