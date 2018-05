Luna empezó a gatear !!!! Ya había estado desde hace varios días haciendo movimientos pero sólo con las manos, como arrastrándose. Pero hoy me sorprendió y me sentí demasiado emocionada y me puse a llorar! Es muy impresionante todos los sentimientos que nos embargan cada vez que nuestros hijos hacen algo nuevo, avanzan un paso en su vida… Ella sin duda es mi #SuperGirl ! #SoyLunaChalela @ernesto_chalela ❤️❤️❤️

