“¿Hay algún contacto con James Rodríguez? ¿Tuvo usted, de pronto, algo por ahí con la separación de él [con Daniela Ospina]? […] Cuéntenos qué fue lo que pasó con James”, empezó a preguntar un periodista de ‘Lo sé todo’, mientras Elizabeth decía, sorprendida: “¡Queeeeé! No lo conozco […] No tengo ni idea”.

El periodista le contrapreguntó y le pidió a la famosa que, entonces, revelara por qué se rumoró que ella tenía algo con el futbolista colombiano y, finalmente, Elizabeth contestó que todo había sido por una entrevista, pero no detalló en qué medio.

“Surgió un día un chisme y me empezaron a escribir groserías en mi Instagram: ‘Perra’, yo no sé qué. Y yo: ‘¿Pero qué hice?’”, narró, y continuó:

“Cuando me meto, era un titular de una entrevista en la que me preguntaron: ‘¿A quién admiras?’, y yo dije: ‘Admiro a James Rodríguez’. [Pero] no lo conozco; lo admiro por su rol de papá, de esposo y hasta el sol de hoy nunca lo he visto”.