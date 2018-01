James Franco, acusado de acoso sexual tras ganar su Globo de Oro

La actriz Sarah Tither-Kaplan desató la ola de comentarios al escribir: “Hey James Franco, bonito pin de Time’s Up en los Globos de Oro. ¿Recuerdas cuando hace unas semanas me decías que el desnudo completo que me hiciste hacer en dos de tus películas por 100 dólares al día no era explotación porque había firmado un contrato? El tiempo se ha acabado para eso”.

Hey James Franco, nice #timesup pin at the #GoldenGlobes , remember a few weeks ago when you told me the full nudity you had me do in two of your movies for $100/day wasn’t exploitative because I signed a contract to do it? Times up on that! — Sarah Tither-Kaplan🌈 (@sarahtk) January 8, 2018

Sin embargo, sus palabras no finalizaron ahí, y añadió en otro tuit: “Hey James Franco, ahora que tienes un Globo de Oro, ¿por qué no das papeles con diálogo que no requieran desnudos en tus películas independientes a las docenas de mujeres a las que has hecho hacer desnudos y escenas de sexo en películas independientes y proyectos artísticos?”

Hey James Franco, now that you have a Golden Globe why don’t you give speaking roles that don’t require nudity in your upcoming films to the dozens of women who have done full nudity + sex scenes in your indie films and art projects? — Sarah Tither-Kaplan🌈 (@sarahtk) January 8, 2018

Luego de este trino, la también actriz Violet Paley escribió en la misma red social su denuncia:

“Lindo broche de ‘Time’s Up’, James Franco. ¿Recuerdas esa vez en la que empujaste mi cabeza en tu carro hacia tu pene expuesto, y esa otra en la que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel, cuando ella tenía 17 años, después de haber sido ya atrapado haciendo lo mismo a otra chica de 17 años?”

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old? — Violet Paley (@VioletPaley) January 8, 2018

El nombre de James Franco se une a la larga lista que mancha el nombre de varios hombres de Hollywood como Kevin Spacey y Dustin Hoffman, que comenzaron a caer cuando explotó el escándalo del productor Harvey Weinstein.