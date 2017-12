La parranda vallenata que disfrutó James en medio de sus vacaciones

Una persona es realmente importante cuando trata a todos por igual. Con razón Tanto talento en esos pies, con razón tanto éxito, porque eres una estrella del fútbol que cuando está fuera de la cancha te pasas de atento con tu gente. Gracias por disfrutar de mi música y por el amable gesto de salir hasta la puerta a recibirme. por eso eres el 10 de la selección 🇨🇴 …porque quien tiene control sobre su fama, tiene equilibrio para sostener en los hombros un equipo y un país. Felicidades a tu familia por hacer de ti una persona tan atenta 👌. – W

