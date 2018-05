María Fernanda conoció a Duque cuando ella y su familia se vinieron a vivir a Bogotá, porque no soportaban más la violencia que se generó en Medellín por culpa de Pablo Escobar, rememoró la famosa en Caracol Radio (la entrevista empieza en el minuto 39:56).

“Nos conocimos en un prom del Rochester [colegio en el que estudió Duque]”, agregó la actriz, que en sus declaraciones en la emisora también sugirió que más que pareja, el candidato presidencial era su amigo.

También, su apoyo ante el bullying que le hacían compañeras de colegio “por paisa”, recordó la famosa.

“Me vine a Bogotá en una edad muy difícil, a los 15 años cuando estaba empezando a salir, a tener mi primer amor. Conocí a Iván y fuimos noviecitos de adolescencia. Sobre todo, él fue más como un apoyo para mí y un amigo, porque yo estaba muy sola”, narró la artista en el medio.

Después, la empezaron a interrogar por detalles más íntimos de su viejo noviazgo con Duque, al punto que cuando Arizmendi le preguntó si ella había tentado al político, la artista respondió con contundencia:

“Con decirte que no pasó de un piquito en la boca. De ahí no pasó. Éramos muy chiquitos y a mí me cuidaban mucho mis papás. Entonces, pues no pasó a mayores”.

En la conversación, María Fernanda también se acordó que desde esa edad Duque quería ser Presidente de Colombia. “Desde chiquito le encantaba la política; era un chico muy estudioso”, indicó.

Sin embargo, no mencionó nada de estar apoyándolo en las elecciones presidenciales del 27 de mayo e incluso aclaró que desde los 15 años no ve a su ex.

Aun así, demostró la estima que aún tiene por Duque y describió cómo reaccionaría si se lo encontrara de nuevo:

“Le daría un fuerte abrazo. […] Fue un amor bonito; una historia de adolescentes bonita. Mi familia lo quería mucho y era un buen chico”.

Cabe mencionar que en el diálogo con la frecuencia radial, María Fernanda no solo habló de su viejo amor, sino de sus proyectos profesionales y las grabaciones que está realizando para la producción sobre María Magdalena, donde actúa junto a actores como Manolo Cardona y Andrés Parra.