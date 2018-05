Etta NG, nombre de la hija del actor, tiene 18 años y nació por un amorío extramatrimonial de Chang y la exseñorita Asia, Elaine NG Yi – Lei.

En la grabación las chicas dicen que por culpa de la homofobia de sus padres se han visto obligadas a vivir en la calle desde hace más de un mes, además, narran que abandonaron Hong Kong y hasta se han visto obligadas a vivir “debajo de un puente”.

Por otro lado, la ‘Instagramer’ canadiense dijo que han pedido ayuda a sus amigos y familiares pero no han recibido nada, y saben que si van a algún refugio las van a separar: “Nadie me responde en Facebook y nadie atiende mis llamadas”, agregó.

Después de la oleada de críticas y hechos discriminatorios que sufrieron tras anunciar su relación, aseguran que les parece “ridículo” que nadie las quiera ayudar. “Fuimos a la policía, a hospitales, a los bancos de alimentos, a los refugios de la comunidad LGBTI y no le importamos a nadie”, mencionó Etta.

Las chicas también pidieron a los usuarios de la plataforma que compartan el video y cerraron diciendo: “Nuestro amor es más fuerte que esto, pero nos estamos cansando. Nadie que conozcamos, ni familiares, ni amigos, ni el gobierno nos ayudará”.

Según El Mundo, la pareja fue captada por una cámara de seguridad de una tienda en Canadá. Además, agregó una declaración de la madre de Etta: “Creo que si no tienen dinero, deberían buscar un trabajo. No deberían grabar un clip diciendo a otros que están en la ruina y quién es el padre de Etta. La gente de todo el mundo trabaja duro y no confía en la fama de otra persona para obtener dinero”.

Este es el video publicado por las jóvenes en la plataforma:

Ella es la hija del actor: