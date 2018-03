Soy terco por naturaleza, soy de los que sabe que se va a estrellar y acelera más ” lo digo cuando se que algo me va a doler, perdono, aún cuando en momentos de dolor diga lo contrario, no creo en la fidelidad, ya que somos animales y como animales el instinto siempre gana así muchos crean en ella cada quien decide la mentira que queire creer, y por necesidad menos. A mis 25 años solo quiero comerme el mundo, amar en libertad, aprender de las personas que como yo vienen de abajo y se han sabido disfrutar las mieles de los logros gracias a sus esfuerzos, no me gusta la falsedad, ni las sonrisas apretadas y mucho menos las personas aprovechadas. pero aprendi a ser prudente, paciente y tolerante. En esta carta abierta quiero decirles… No sean perfectos,no saben lo increíble que se ven cuando dicen y expresan con respeto sus opiniones, sean ustedes, los demás ya existen, hagan de su paso por el mundo una buena historia para contar y no un borrador, vivan sin miedo y no tengan límites en el amor aún que este nunca llegue de otra persona pero si aprenden amarse tal cual como son posiblemente llegue por dos ♥️🙃👑

