Pero el actor no dimensionó todo lo que esa queja traería a su vida, días después recibió un mensaje en el que le decían: “Que no podía ir a Cúcuta porque había un paramilitar que me quería matar”, mencionó en una entrevista con el programa La Red del Canal Caracol.

“Después ya hay una amenaza física, que es el día que vamos con un candidato al parque Santander (…) y sucede lo que sucedió y ahí está la Fiscalía investigando si fueron balas, si fueron piedras, si fue con una cauchera”, dijo Pernía.

Según el actor, él se fue del país como una forma de prevenir cualquier cosa, y además, justo en ese momento recibió una invitación para hacer parte de una obra de teatro junto a la ex Miss Universo, Alicia Machado, y decidió aceptarla.

Por otro lado, Pernía mencionó que para su familia este suceso no fue nada fácil, ya que provocó una gran sensación de pánico en su familia e incluso sus hijos tuvieron que abandonar su colegio.