¿Por qué Mike Bahía se le fue de la casa a Greeicy Rendón?

“Siempre he querido ganarme las cosas por mérito, para ganarme el respeto de ella (Greeicy Rendón). Llego a la vida de una mujer exitosa, yo trabajando en bares, en mi proceso inicial, y dije ‘bueno, en algún momento me tengo que separar de ella, tengo que dividir las carreras’. En un momento ella no me entendió. Pero ya me siento contento porque soy Mike Bahía, no el novio de Greeicy“, manifestó el artista en el set del show.

Asimismo, explicó por qué ninguno de los dos hizo pública su relación en un inicio:

“Cuando empezamos nuestra relación nos decían ‘¿ustedes por qué no la hacen pública? Para mí era muy difícil llegar a querer ganarme un mérito con el nombre de ella al lado. Siempre trataba de hacerme un poco al lado para ganarme lo mío. ¿Por que qué pasa? A ella la buscan más manes que al bitcoin”.

Después, le pidieron al intérprete que ahondara en lo que la actriz y cantante, oriunda de Cali, no comprendió, a lo que respondió:

“Yo me le fui de la casa un día”.

Entonces, Rendón contó la historia con más detalle:

“Me voy para una gira, llego a la casa, a la puerta, y no hay nada de este hombre. Si él se sienta antes de irse a decirme lo que él quiere yo voy a entender. Él suponía que yo abría la puerta y diría ‘ah, no, lo que pasa es que él quiere crecer como individuo. No, obvio no”.

El músico, asimismo, señaló que se mudó a un apartamento en Pereira, con el que quiso impresionar a su pareja. De igual forma, se compró un carro:

“Yo no tenía ni siquiera una bicicleta. Mi emoción era ‘parce, esta vieja va a llegar y va a ver que yo tengo apartamento. Bueno, solo tenía una cama, no tenía ni nevera ni lavadora, tenía una almohada. Acababa de endeudarme para tener un carro, pues no era nuevo. Llego yo ‘vení, mira mis cosas’ y ella así (seria), con su cara más hermosa”.

La reacción de la joven lo preocupó, pero él encontró una solución para fortalecer su relación:

“Lo primero que hice fue tragar saliva y decirle ‘cada que quieras ir a Pereira yo me hago cargo’. Así fue, ella no puede decir que no, tanto así que me la ‘secuestré’, ya vive conmigo en Pereira”.

