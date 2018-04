Según ‘la Gorda Fabiola’, su médico le dijo que su paso por el cielo y el infierno pudo haber sido una especie de delirio. Sin embargo, para ella fue tan real que, incluso, afirma haber visto desde un momento en el que la herían con sables hasta ángeles dándole esperanza.

“Solo me acuerdo del cielo y del infierno. El médico me dice que es un delirio normal cuando se está en un estado de coma inducido como estaba yo, pero yo vi que [en el infierno] estaba todo oscuro. La gente mala. Me trataban de hacer daño. Me metían en una jaula. Me cortaban mi cuerpo con sables. Se reían mucho de mí”, dijo la humorista a Caracol Radio, donde confirmó que no vio al diablo.

Segundos después, la famosa continuó narrando en la frecuencia radial cómo fue su paso por el cielo y su encuentro con ángeles, al mismo tiempo que los médicos que la atendía estaban esperando su muerte.

El artículo continúa abajo

“El cielo lo vi de esta manera: los médicos me desconectan de la vida artificial que yo tenía y comienzan a hablarme, estaban esperando en ese momento que se produjera mi deceso y yo, de pronto, los comienzo a mirar a todos, porque todos me llamaban por mi nombre, y comienzo a ver algo que brillaba detrás de ellos y al lado mío”, expresó ‘la Gordita’ en la emisora, y continuó:

“Eran unos ángeles hermosos, grandes, grandes, grandes, y uno con su ala me alcanzaba a tocar. Los médicos me decían: ‘Mírame, mírame’, pero mi mirada estaba allá. Uno me dijo que se llamaba San Miguel, y que era portador de buenas noticias; y el otro arcángel me dijo: ‘Yo soy San Rafael y todo va a estar bien’. Me sacan de cuidados intensivos, me meten a cuidados intensivos intermedios y un pulmón se llena de agua, ¡uy, no!, y vuelva otra vez a cuidados intensivos”.

En esa parte la humorista, además, recordó que se volvió a salvar, pues ya le ha hecho el quite a la muerte tres veces.

“Yo le decía a él: ‘Yo no soy mala, yo oro siempre antes de tener las pruebas que me han llevado cerca a la muerte, que ya han sido tres, los infartos, una gastroenteritis y ahora la desnutrición”, contó ‘la Gorda Fabiola’, y enseguida bromeó:

“Por eso estoy lista para grabar la película ‘Dura de matar 3’”.

Aparte de esta historia, que se puede escuchar desde el minuto 4:40 de un audio publicado por Caracol en su sitio web, la famosa de ‘Sábados felices’ habló de cómo ha sido su recuperación, explicó con detalles la enfermedad por la que estuvo hospitalizada recientemente, y se refirió a su regreso a los escenarios.