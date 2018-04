Su cuenta en Instagram ha sido el canal de comunicación escogido por ‘La Gorda’ para darles partes de tranquilidad a sus fieles seguidores. Esta vez publicó una foto con el buen humor que la caracteriza en la que hizo alusión a la última canción de Greeicy Rendón ‘Más fuerte’, para representar su estado de salud.

“Este último “clinicazo” no me mató, pero sí me hizo ‘más fuerte’”, escribió la humorista junto a la foto en la que se le puede ver en vestido de baño.

La foto alegró tanto a sus seguidores en esa red social que ya suma más de 40.000 interacciones en las últimas horas. La mayoría de personas envió mensajes de apoyo y ánimo a la humorista.

Hace unos días, la esposa del también humorista ‘Polilla’ se reportó desde su casa y aseguró que su regreso a las pantallas será pronto.