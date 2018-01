Durante una entrevista con La Red, Santa Rosa dijo que empezó su carrera como solista en 1986 después de cantar junto a ‘Puerto Rico All Stars’ y que una de la canción que lo catapultó a la cima él “se la robó”.

Como confesó el artista, a Gilberto le contaron que el compositor panameño Ómar Alfanno estaba escribiendo una canción para él y que se llamaba ‘Que alguien me diga’, y este nombre le quedó sonando en la cabeza.

Después, cuando Alfanno reunió al grupo Son By Four, junto a Víctor Manuelle y Santa Rosa para entregarles sus composiciones, le mostró la famosa canción al grupo y no a Gilberto. Y el compositor le explicó al cantante que había un error de comunicación, que el tema era para los intérpretes de ‘A puro dolor’ (Son by four).

Pero el cantante no se quedó tranquilo y pidió escuchar la canción: “Cuando yo oí los primeros acordes de la canción, me levanté, agarré el casete y dije: ‘No señor, esta canción es pa’ mí…”, y me la robé (..) les dije a los muchachos de Son By Four: ‘Perdonen, muchachos, pero estas canas se respetan”, confesó el cantante en el programa.