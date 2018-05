Antes de que empezara la controversia, según E Online Hadid había escrito en Instagram: “Emocionada, honrada y agradecida por la portada de mayo de @vogueitalia (…) gracias por esta increíble sesión, ustedes me inspiran eternamente, no puedo esperar a que vean toda la revista”, pero esta publicación ya no existe.

Cuando se develó la portada de la que ella hizo parte junto al modelo Justin Martin, la cual fue hecha por Steven Klein, llovieron críticas por su rostro ultra bronceado, incluso varios seguidores dijeron que había exceso de Photoshop y que no parecía ella, agregó el medio.

Esta es la portada:

La nueva portada de Vogue Italia con Gigi Hadid fotografiada por Steven Klein está polémica 🤔 No por el look Dolce and Gabbana, si no por que ¡¿De verdad es esa Gigi?! Ahora resulta que es morena 😅 Que empiece el drama 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/s5ZT9PwbeH — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) May 2, 2018

Por esto, la reina de las pasarelas quiso aclarar lo sucedido; pidió disculpas a sus ‘fans’ y publicó una fotografía en Twitter la cual acompañó con el siguiente mensaje:

“Esta es una foto de cuando regresaba a casa luego de mi sesión para la portada de Vogue Italia, el 3 de abril (…) Vean cómo estaba de bronceada. Por favor, entiendan cuál es mi control sobre esta sesión: 1. No existe en términos de dirección creativa. 2. Termina al momento de que dejo el estudio, y cualquier cosa que se le agregue a la foto está completamente fuera de mi control”.

Además, explicó por qué el impreso tiene este estilo:

“El bronceado y Photoshop es un estilo que S. Klein ha hecho durante años y creo que fue lo que se esperaba de la sesión fotográfica (para mostrarme de forma diferente, hablando creativamente) (…) Aunque entiendo cuáles fueron las intenciones de la revista, estas no se ejecutaron correctamente y sus preocupaciones son válidas.

Hay problemas reales con respecto a la representación en la moda: Es nuestra responsabilidad reconocer esos problemas y comunicarnos a través de ellos para trabajar por una industria más diversa”, concluyó.

Esta es la publicación de la modelo: