‘Deadpool’ mantendrá calificación ‘R’ (fuerte contenido) en Disney, tras compra de Fox

La noticia del millonario negocio la anunció Disney días atrás con un comunicado en el que la compañía asegura que su intención es “ofrecer entretenimiento de las más alta calidad”, con la adquisición de “activos complementarios” que generen una “experiencia más atractiva”.

La revelación provocó que seguidores de ‘Deadpool’ dudaran sobre el futuro de la saga y su personaje, por ahora pertenecer a Disney. Sin embargo, Bob Iger, CEO de ‘la casa de Mickey Mouse’, dio a entender que ‘Deadpool’ seguirá tal cual es ahora, destaca The Hollywood Reporter: “Mientras dejemos que las audiencias sepan lo que viene, creemos que podemos manejarlo bien”.

Además, Iger reconoció que es una buena oportunidad para hacer películas de Marvel con calificación ‘R’ y que Disney podría comenzar a crear películas para mayores de 18 años:

Tras el anuncio de Disney, Ryan Reynolds, actor que interpreta al antihéroe, compartió una divertida imagen en la que su personaje aparece siendo arrestado en Disneylandia.

Apparently you can’t actually blow the Matterhorn. pic.twitter.com/2bEAAcZrUv

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 14 de diciembre de 2017