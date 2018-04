Hoy vio por primera vez el monumento de su papá, no dejaba de tocarlo ni de mirar su camiseta y decir “Mi papá, mi papá” gracias al alcalde de nuestra ciudad @tutouhia porque el papá de Paula Elena siempre vivirá en nuestros 💛nes. #noesdarelpasosinodejarlahuella👣👣👣👣💛💛💛 #diomedesdiazporsiempre #martineliasporsiempre🎤🎶🎶🎶

A post shared by @ dayanajaimes55 on Apr 24, 2018 at 7:26am PDT