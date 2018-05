En una de las imágenes aparece Louis dormido en brazos de su hermana Charlotte, de tres años de edad, que le da un beso, mientras que en la otra está recostado en una almohada.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte and Prince Louis, taken by The Duchess at Kensington Palace.

This image was taken on 2nd May, on Princess Charlotte’s third Birthday. pic.twitter.com/H5VVgIwRGp

