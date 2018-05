El tenso momento que vivió la integrante del equipo de ‘La voz kids’ con su padre, lo recordó en AutoStar, cuando Andrés Wilches le preguntó cómo era mostrarle la revista Soho al papá.

Si usted es de los que quería ver a Laura Tobón en la portada de SoHo ya no puede quejarse. Vea por qué -> http://t.co/9bXhJKUwVR — RevistaSoHo (@RevistaSoHo) September 17, 2013

“Yo tenía 22 años. Yo no le había contado absolutamente nada a mi papá de estas fotos… y salieron a la luz pública estas fotos y este señor ¡histérico! Me llamó y me decía: ‘¿Es que tu crees que yo me siento orgulloso de esto? ¿A ti te gustaría que yo saliera en calzoncillos en una revista?’, y yo ‘no, papá’”, narró Laura mientras se cogía la cara.

Más adelante, añadió que le pidió perdón, pero que el drama que vivió hizo, incluso, que “una tía que vive en Estados Unidos ni siquiera vino a pasar Navidad con nosotros… fue crisis familiar”.

La historia de sus fotos, que se pueden ver en la página de Soho, está a partir del minuto 8:18 del siguiente video.