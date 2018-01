Jessica Cediel presume de fotos con 50 Cent y Gerard Butler

Gracias por todo! Estuvo muy buena tu broma🤫! Jajajajaja🤣🤣 Thanks for the joke, it was really good! I hope you can watch Condorito! I will watch your movie too! 🤣 Jaajajjaaaa @gerardbutler #condorito #denofthieves #duckface #onlygoodvibes 💋🎥

A post shared by Jessica Cediel (@jessicacedielnet) on Jan 11, 2018 at 6:48am PST