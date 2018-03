Desde su efusiva pose en la alfombra roja, hasta su inseparable copa durante la entrega número 90 de los Premios Óscar, la protagonista de ‘Operación Red Sparrow’ volvió a ser centro de atención con sus ocurrencias.

Las redes sociales aprovecharon las diferentes imágenes que hay de la ceremonia para hacer uno que otro chiste

“Jennifer Lawrence me representa en una fiesta con mis amigas”

“Encuentra una persona que te mire como Jennifer Lawrence mira su copa de vino”

find yourself somebody who look at you the way Jennifer Lawrence looks at her glass of wine at the #oscars pic.twitter.com/g2r9H5YmTG

— lili (@secondplease) March 5, 2018