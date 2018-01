[Fotos] Ella es la actriz porno, de 39 años, que sigue James Rodríguez

Y aunque Kendra Lust es reconocida, esta semana su popularidad se incrementó sobre todo en Colombia y otros países latinoamericanos.

Eso porque, pese a que tiene más de 705 mil seguidores en Twitter, lo que más ha llamado la atención de los usuarios de esa red social es que entre ellos se encuentra el futbolista James Rodríguez.

Sin embargo, la sorpresa no solo es porque el colombiano está siguiendo a una actriz porno (es más, no es la primera, Esperanza Gómez ya aparecía en su lista), sino porque él no sigue a muchas personas.

A la fecha, James solo sigue 292 cuentas, entre las que están varios de sus colegas: Falcao García, Mario Alberto Yepes, Thiago Alcántara, Arturo Vidal, entre otros; su actual equipo, Bayern; deportistas como Nairo Quintana; la periodista de RCN Melissa Martínez; y guapas famosas como Cristina Hurtado, Sara Corrales, Sofía Vergara, Lina Tejeiro y Mara Roldán.

La explicación exacta de por qué James está siguiendo a Kendra Lust es desconocida, pero quizás podría estar asociada a sugestivas fotos y videos que constantemente la actriz porno publica no solo en Twitter, sino en otras redes sociales como Instagram.

A continuación algunas de esas imágenes de la actriz porno, y luego algunos de los comentarios que usuarios de la red social han escrito sobre el hecho de que James la siga.

