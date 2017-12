Conoce la finca de Martín Elías, el sueño que siempre tuvo y logró cumplir

El programa registró la finca del difunto cantante vallenato, ubicada en Valledupar.

“Fue uno de los tantos sueños que tenía Martín Elías”, dijo la mujer, comunicadora social de profesión, al show.

Según ella, cuando el artista finalmente recibió el inmueble, se puso a llorar:

“Lo último fueron el kiosco y la piscina. Lloraba de felicidad”.

La Red.



La Red.



De la finca, a la que casi no va porque “me lo imagino a él en muchas partes”, Jaimes dio a conocer la habitación donde dormían juntos, la sala, la cocina y los exteriores, sitios que le traen lindos recuerdos.

El artículo continúa abajo

En el cuarto, el músico “dormía bastante”, aseguró. En el lugar, la mujer abrió el clóset, donde aún hay camisetas de él y unos tennis que “le encantaban”.

Allí mismo, exhibió un retrato familiar, donde aparece junto a su esposo; su hija, Paula, y Martín Elías Jr., hijo del intérprete con Caya Varón.

“Este fue un regalo que nos hicieron, el fotógrafo que nos tomó las fotografías de ese día, que le hicimos una fiesta de bienvenida a ‘Martincito'”, dijo.

También, se refirió a un cuadro colorido de Diomedes Díaz que adorna el dormitorio:

“Este cuadro se lo regalaron (a Martín Elías) y él se lo trajo para acá porque en la casa no teníamos espacio para colgarlo. Todavía le dolía mucho la muerte de su papá”.

La Red.



La Red.



La Red.



La Red.



En la sala, la comunicadora social mostró un portarretrato del amor de su vida y Rafael Santos, su hermano, y unos DVD’s muy especiales para él, ya que eran de Diomedes Díaz, padre de ambos.

“Era como un tesoro, para él, porque son puros DVD’s del papá, de hace muchísimo tiempo”, resaltó.

La Red.



La Red.



La Red.



Por último, en la cocina, Jaimes expuso una grabadora cuyo dueño fue ‘El Cacique de la Junta’, y una olleta, de varios colores, que a Martín Elías le gustaba utilizar.

“Esta grabadora pertenecía a su papá. Un tío de él, que vivía con Diomedes, se la trajo a Martin”, explicó.

“A él le encantaba tomar ‘aguapanela’ acá, porque decía que salía más helada”, añadió.

Asimismo, la mujer afirmó que su pareja le “cocinaba muchas veces, me hacía carne asada, patacones. Me escribía ‘te amo’ con salsa de tomate, cosas así cuando era un día especial”.

La Red.



La Red.



Finalmente, Jaimes, en medio del llanto, recordó a su esposo como una persona genial:

“Dios me dio la oportunidad de conocer a una persona increíble. Martín tenía un corazón demasiado grande. Nunca lo vi con resentimiento. La mayor de las enseñanzas que me dejó es que, en esta vida, uno tiene que hacer las cosas sin esperar nada de nadie, hacerlas de corazón, como lo hacia él”.

“No se que haría de mi vida sin él, le manifesté más de una vez, pero él me decía que no me preocupara, que iba a estar conmigo hasta viejitos“.