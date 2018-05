Como lo soñamos. Nuestro corazón y Dios estuvo reflejado en cada rincón, el respeto por la familia estuvo reflejado en cada uno de nuestros invitados, y la ilusión por nuestra hija en cada sonrisa. Así me gustan las reuniones llenas de lo que debería mover a el mundo AMOR. Gracias por hacerlo realidad @amazingpartiesbogota @supercakesbogota @artgifts_bogota @ferchofoz 💕⭐️

A post shared by DanielleArciniegasMartinez (@daniellearciniegasmartinez) on Apr 17, 2018 at 4:29pm PDT