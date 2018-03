En su mensaje, Valentina da a entender que todo está relacionado con el poder ser madre y conocer el amor de su hijo, Salvador.

“Mis cicatrices son el recuerdo más hermoso que tengo del poder que puede experimentar, el poder del amor total que me llevó a soltar mi cuerpo y entregar mi dolor solo por poder abrazar y mirar a los ojos del ser que más he amado en mi vida y que me rescato de los brazos de la vanidad”, dice parte de la descripción que la actriz le agregó a la foto.

Después, además, se resalta que esas estrías que la famosa muestra marcadas en sus senos y cola también le recuerdan que es mujer.

El artículo continúa abajo

“Mujer que se pare a sí misma , que pare a los que ama y que se reconstruye para servir a los demás”, puntualizó.

Esta es la foto de Valentina desnuda, en ella se ve que posa de lado, tapando un seno con el brazo y el otro con una mano, pero destapando las estrías que tiene en uno de ellos.

Igualmente, dejó al descubierto una de sus nalgas, que también tiene destacadas dichas imperfecciones.