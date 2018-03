Para rematar este día les dejo el paisaje, la risa y un momento en el que @xilenaaycardi (fotografa) y yo nos quemamos los pies. Que la felicidad los atropelle. #Swimsuit @thesecretsboutique #LulyBossa

A post shared by Luly Bossa (@lulybossa1) on Mar 20, 2018 at 5:06pm PDT