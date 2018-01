El ‘look’ de Luis Carlos Vélez por el que le dicen que parece un capo de la mafia

“¿Nuevo look? – por los comentarios, no veo mucho apoyo a mi look creativo 👨 🎨”, escribió el esposo de Siad Char al lado de la selfi con la que compartió su renovado estilo.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar La costosa ‘carterita’ que se compró Laura Tobón en Francia

Y es que en la sección de comentarios, efectivamente, el sentir general es que no le sienta y que no debería dejárselo. Algunos, incluso, le dicen que se ve como un capo y le piden a Siad que no le permita hacer ese cambio.

A continuación, la foto de Luis Carlos y varios de los mensajes que le han dejado algunos de sus más de 150 mil seguidores