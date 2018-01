La foto de Farina que no dejó nada a la imaginación

La semana pasada había usado la misma estrategia, pero mostrando con orgullo que es talla 32B y que aún así es “mucho pa’ ti”, pero ahora lo hace con un blusa que deja muy poco a la imaginación.

En la descripción de la imagen, Farina solo escribió “ante todo la transparencia, cariño”, más el # con el nombre del pegajoso tema.

Aunque esta imagen aún no llega al mismo número de ‘Me gusta’ que logró la de la talla de su brasier, casi la dobla en comentarios de usuarios que se debaten entre destacar lo bella que se ve y otros más que le piden que no se exhiba, que no necesita hacerlo, o que le dicen no tiene qué mostrar.

A continuación, el video de su canción ‘Mucho pa’ ti’