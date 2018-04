En la toma, Carmen luce un bikini negro y, según algunos de sus seguidores, se le ve “pancita de embarazada”.

Incluso, algunos le han pedido a la actriz de ‘Sin tetas sí hay paraíso’ que confirme si está o no en estado de gestación, pero ella no se ha referido al tema; su pareja tampoco.

Sin embargo, cabe recordar que en una entrevista, el mes pasado, Carmen dijo que aún no había definido con Sebastián si tendrán o no hijos, pues después de nueve años de relación (cuatro viviendo) no se han puesto de acuerdo.

“En principio yo decía que no y Sebastián que sí, después ninguno quería, luego yo sí y él no”, dijo la famosa a 15 Minutos, y agregó: “[Pero] si en algún momento le digo a Sebas que quiero ser mamá, él me va a decir que sí y seguro todo se va a dar de la mejor manera”.

Esta es la fotografía que subió a Instagram Carmen y por la que están diciendo que espera su primer hijo. Después aparecen algunos de los comentarios de sus fans sobre el supuesto embarazo.