Queremos compartir con ustedes la inmensa felicidad que tenemos! Ayer @lincpal y @carolinacruzosorio celebraron el 1 año de Su hermoso Matias, todos los regalos recibidos fueron para los niños de nuestra fundación que son niños que sufren de enfermedades y estan muchas veces hospitalizados por muchos meses! Este gesto llenó nuestro corazón de felicidad y agradecimiento con Dios por respaldar nuestra obra siempre. Gracias familia Palomeque Cruz por este apoyo y por tanto apoyo que hemos recibido siempre.

A post shared by Cathy (@fundacioncathysalguero) on Apr 8, 2018 at 9:35am PDT