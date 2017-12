¿Qué harías con un millón de dólares? Esto respondieron varias celebridades

Yolanda Rayo

Lo primero que haría la cantante sería sacar a sus papás de Venezuela “con todos los gastos pagos”. La cantante agregó que ella es “demasiado regalona, demasiado Mamá Noel”, así que compartiría mucho de ese dinero con los demás.

Asimismo, aseguró a La Red que se “daría el lujo de tener un par de apartamentos con todas las de la ley”.

Cristina García

La actriz sincelejana dijo que se iría a viajar por todo el mundo y que pondría una cadena de restaurantes “para multiplicar esa plata”. De igual manera, les compraría una casa a sus papás y “a todos los familiares que pudiera”.

También indicó que su sueño siempre ha sido emprender un “colegio-academia” para que los bachilleres “salgan con un técnico en algún tipo de arte.

Juan Manuel Lenis

El actor se gastaría el dinero en 2 apartamentos y se dedicaría a viajar con toda la familia. “Con toda es con mis abuelos, primos, tíos, sobrinos… ¡todos!”, indicó Juan Manuel.

Añadió que también destinaría parte de la plata en apoyar a la fundación Ámese, “que trabaja por las mujeres con cáncer de mama”.

Guillermo Blanco

Para este actor parece que el millón de dólares no alcanzaría para todo lo que quiere, pues afirmó que, además de invertir en finca raíz, “viajaría por todo el mundo” y le compraría “de todo” a sus papás.

Además, él mismo se daría unos ‘pequeños’ gustos:

“Me gustaría comprarme un Ferrari, una casa muy grande, por no decir una mansión. Me gustaría vivir al frente del mar, una casa al frente del mar siempre ha sido uno de mis sueños. Crecí en la playa, entonces para mí tener una casa en la playa es como algo chévere, y todos los jugueticos de mar: el yate, el jet ski, todo eso me gustaría”.