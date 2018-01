Top 5 de los famosos colombianos más viajeros, según La Red

Fiyi es un país compuesto por una isla principal y 300 más que la rodean. La biodiversidad marina tanto aquí como en la Polinesia Francesa es el atractivo principal. Buzos del mundo entero y surfistas profesionales buscan este espacio por la potencia de sus olas y sus aguas cristalinas. Yo la verdad vine solo con el propósito de conocer y descansar pero parte de ese proceso para mí siempre está acompañado por la curiosidad. Las inquietudes lo llevan a uno a escenarios inimaginables así como el conformismo estanca. Preguntándole a mi nuevo amigo Weiss, un nativo muy simpático, fui a dar a una pequeña playa desolada de arena blanca a las cinco de la tarde para ver el desfile acuático de los tiburones bebé. Ellos son una especie muy privilegiada porque además de tener un olfato ultra desarrollado, lo cual les permite detectar a sus presas con facilidad a kilómetros de distancia, sus retinas son tan sensibles que pueden ver bajo el agua con la más absoluta nitidez. Les cuento que esperé dos horas sentada en un tronco y nada. No vi pasar ni un tiburón bebé, ni un papá ni un tío. Por un momento creí que estaban haciendo la siesta y que la mala suerte me había cobijado pero luego me enteré de que los condenados no duermen. Necesitan estar en constante movimiento porque de otro modo no logran flotar y sus bronquios solo absorben oxígeno mientras están nadando así que manejan con toda el insomnio. Ya resignada a mi fracaso como exploradora y después de haberme tomado tres aguas de coco cargadas, de repente vi uno. Tierno, blanco y con la punta de su aleta negra meneándose de lado a lado con suma rapidez. Increíble el animal tan voraz en el que va a convertirse en poco tiempo porque como sucede con los humanos, el más inofensivo resulta siendo un depredador. Como ya me ha pasado varias veces que le he cogido confianza a los equivocados, hoy me curé en salud y separé palmera para treparme en caso de emergencia ante un eventual tarascazo. Continuará… Pd: Para quienes me han escrito y comentado, les aclaro: “Fiyi” se escribe en español. “Fiji” en inglés. “Fidji” en francés. **Más fotos deslizando a la ⬅️**

