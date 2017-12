9 famosas que se sintieron orgullosas de sus imperfecciones en 2017

Intensamente feliz de ser parte de el equipo de mujeres que apoyamos a @la.sra.celin y su campaña #yanomedapenamostrarmisestrias básicamente ninguna parte de mi cuerpo porque me acepto me amo y me respeto desde mi consciencia de no ser ni igual a nadie ni mucho menos un artículo o cosa que deba agradar a los demás … Son sin mentirles más de 500 historias y fotos que me han llegado que me han tocado el alma y para que sepan no solo nos pasa a las madres , también a los adolescente hombres y mujeres que en face de crecimiento y por cambios hormonales sufre traumas en su cuerpo pero aún más en sus almas al sentir la discriminacion de un mundo regido por el que dirán … NO MÁS, es que hasta los propios padres hacen bulling y ofenden a sus hijos , los profesores y ni se diga de los “amigos del colegio” y aparte llegan las redes sociales a mostrarnos vidas perfectas que no existen , cuerpos perfectos que no existen y nos prometen que atar vez de estos cuerpos fitness vamos a encontrar la seguridad que durante años nos hemos dejado robar , jajajajaj te lo digo yo, que si que conozco “cuerpos tallados y perfectos” la seguridad no llega por ahí (no todo lo que ves en redes es real) tampoco todos los fitness son superficiales, pero si es hora de entender que el amor propio y la autoestima no se reafirman con un cuerpo o una vida perfecta , simplemente porque no existen. Busca el placer en la diferencias , ama ser diferente porque eso quiere decir que eres único y trabaja tu mente y tu alma antes o a la par de tus músculos y entonces serás un ser integral #yanomedapenamostramisestrias #sanalocura #wellnesswarrior #mommylife

