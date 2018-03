El joven, que lleva 9 años en la plataforma y cuenta con más de un millón de seguidores en ella, es reconocido por hacer contenidos demasiado fuertes, que incitan a la violencia y denigran a la mujer, de los cuales lo único que pudo decir en la entrevista es que siempre le dice a los padres de los menores que no les permitan ver su contenido.

Pero esto no es lo único que ha manchado la imagen del joven, hace algunos meses sus exnovias; Verónica Duque, Alejandra Patiño y Carolina Botía se unieron para denunciar el maltrato físico y psicológico al que fueron sometidas mientras estuvieron con Arrieta.

El artículo continúa abajo

Las mujeres aseguran que el hijo del exsenador, Samuel Arrieta, es celoso, neurótico, agresivo, depresivo y hasta lo califican como un psicópata y, como si eso fuera poco Botía aseveró que vivió un infierno sexual junto a el, como ella misma dijo: “Nicolás es un adicto a la pornografía”.

Además del daño que les ocasionó a ellas, Patiño, quien fue su esposa hace algunos años aseguró que él tenía un gato, al cual maltrataba cuando tenía alguna crisis “metía al gato en una olla con agua y la tapaba hasta que no lo escuchaba y lo terminó matando”.

Por todo esto, el joven ya cuenta con denuncias en la Fiscalía y esta entidad se encuentra en proceso de investigación. El programa quiso contactar al joven y simplemente dijo “esto es un drama que siempre pasa en YouTube”, y según él respeta la intimidad de ellas.

Pero otra cara es la que muestra en las redes, allí, como se vio en el programa, incita al odio y al ‘bullying’, pero él asegura que esto no es así, todo lo contrario, lo que busca con sus contenidos es normalizar la situación y aprender a reírse de eso.

Sin embargo, con tuits como este: “#LiberenAGaravito Porque la boca de los niños decía “no, no” pero las voces de su cabeza decían “sí, sí”, no parece conseguir la “conciencia social” que él quiere crear.

RT @nikoarrieta : #LiberenAGaravito Porque la boca de los niños decía: "no, no" pero las voces de su cabeza decían "si, si."

Por otro lado, el programa se puso en contacto con Laura y Ana María, dos seguidoras del ‘youtuber’, quienes aseguraron que Arrieta estimula el consumo de alcohol, sustancias alucinógenas y hasta la pornografía. Pero él niega que esto pase y se libera de cualquier responsabilidad.

Mientras tanto, en Twitter durante la transmisión del programa, el influenciador escribió algunos tuits:

No se de donde sacan que soy adicto al porno,solo quieren dañar mi imagen, me parece una calumnia terrible, no les crean, solamente a las drogas pero al porno no.

— Nicolás Arrieta (@nikoarrieta) March 26, 2018