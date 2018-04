El primer anuncio fue el de la banda sueca Dark Tranquillity, la cual nunca ha pisado el escenario de este evento y que compartirá con el público temas de su nuevo álbum ‘Atoma’; desde el mismo país también estará Dark Funeral.

La cuota estadounidense llega con Suffocation, Cattle Decapitacion, Antibalas, Lee Ranaldo y Suicide Silence, esta última es una reconocida banda de ‘death core’, recordada por temas como ‘You only live once’, ‘Blugeoned to death’ y ‘No pity for a coward’.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Así celebró Natalia Reyes su elección como protagonista de ‘Terminator’

Por otra parte, desde España nos visitará Angelus Apatrida, la agrupación de ‘heavy metal’ que está revolucionando el mercado musical de Europa; desde el mismo país estarán: La M.O.D.A., BALA y Quentin Gas y Los Zíngaros.

Como una forma de inclusión, llega desde Brasil, Liniker e os Caramelows, una propuesta rockera de tipo vanguardista teñida de ‘soul’, con una gran puesta en escena que pondrá a vibrar a los asistentes con temas como ‘Louise du Brésil’ y ‘Caeu’.

Sonidos algo crudos y salvajes eso es lo que trae The Inspector Cluzo, un dúo de agricultores franceses que hizo historia en el festival MaMa de París. De otra parte, se anunció a Jupiter & Okwess, unos africanos con sabor a ‘afrobeat’ y mucho rock ‘congoleño’.

Y con el cierre momentáneo de su cartelera, el festival le dio la bienvenida desde Japón a Tokyo Ska Paradise Orchestra y sus legendarios sonidos de ‘ska’ y ‘rock’. Y por último KADAVAR, una de las mejores exponentes del ‘stoner rock’ de Alemania.

Esta fue la publicación del evento, que además promete más sorpresas: