Esta es la última fotografía publicada por Dolores O’Riordan

La intérprete de “Dreams” nació el 6 de septiembre de 1971 y era la vocalista de la banda irlandesa The Cramberries con quienes trabajaba desde 1989.

El 4 de enero de este año Dolores publicó en su cuenta de Twitter la que sería su última fotografía y la acompañó con este mensaje: “Adiós Gio. Nos vamos para Irlanda”.

bye bye Gio. We're off to Ireland 🍀 pic.twitter.com/d6HKOFJqGB

— Dolores O'Riordan (@DolORiordan) January 4, 2018