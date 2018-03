Según la cadena radial Kiis, fuentes cercanas a Tyga dijeron: “Él quiere una prueba de ADN porque realmente cree que existe una posibilidad de que la bebé sea suya”. Incluso, dice el medio que ella descubrió que estaba embarazada antes de terminar con él.

Por esto, las locutoras Kyle y Jackie O. de la cadena radial, quisieron aclarar lo que estaba sucediendo y le preguntaron a Kris Jenner, madre del clan Kardashian-Jenner, qué pasaba con estos rumores.

Así que como era de esperarse, Kris salió en la defensa de su hija y dijo: “Oh, no, no, no, creo que eso fue solo un montón de rumores tontos, como de costumbre”.

Con esto, se mantiene la paternidad de Travis Scott y atrás queda cualquier posibilidad de que la relación de Tyga y Kylie se vuelva eterna.