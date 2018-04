Nava fue el invitado de este sábado en el programa dirigido por Diva Jessurum, ‘Se dice de mí’, y habló sobre los momentos más duros de su juventud.

Según explicó Nava, los compañeros de colegio que eran más grandes que él le ejercían “presión con lo físico” y le decían que nunca iba a tener novia.

“Entre los 12 y 15 años fue la etapa más nefasta del ‘bullying’”, afirmó el cantante.

“Eso me generó un rechazo que, por qué no decirlo, hasta me hacía llorar”, añadió

Y la hermana del artista, Jenny Navarrete, confirmó que Julio sufría de matoneo en el colegio por “gordito”y “feo”.

Julio Navarrete,​​ más conocido como Julio Nava, comenzó su carrera musical en la banda Santa Sangre y también es reconocido en el mundo de la actuación por su papel de Tumba en la serie ‘Cumba Ninja’.