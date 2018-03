Luego de que varios internautas repararan en el apóstrofe que faltó al ‘Time’s Up’ que escribió la protagonista de ‘La Bella y la Bestia’ en uno de sus antebrazos, ella misma se rio del tema en Twitter.

“Se ofrece puesto como corrector de tatuajes falsos. Se requiere de experiencia con apóstrofes”, escribió, haciendo referencia al diseño que llevó a la fiesta de Vanity Fair, posterior a la entrega de los premios de la Academia.

Fake tattoo proofreading position available. Experience with apostrophes a must.

— Emma Watson (@EmmaWatson) March 5, 2018