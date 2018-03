¿Osados, radicales o tontos?, no lo sabemos, pero estos personajes no aceptaron el preciado Óscar concedido por la academia, como aseguró el portal Usted Pregunta.

Elizabeth Taylor: El segundo Óscar de su carrera nació por su papel en ‘¿Who’s Afraid of Virginia Woolf?’ en 1996, pero la mujer no asistió a la gala porque su amigo Richard Burton, quien también estaba nominado, la convenció de no ir.

Woody Allen: De las 24 nominaciones que ha obtenido en su carrera, se le han otorgado 4 premios, los cuales ha rechazado, incluso ni siquiera ha asistido a las ceremonias. El actor, director, guionista y productor dijo al respecto: “De verdad siento que no saben lo que hacen cuando veo que grandes artistas no ganan este premio, ahí veo lo insignificante que es”.

Solo hubo una única vez en la que el cineasta ha aceptado pisar la alfombra roja y fue cuando hicieron un tributo a Nueva York, en 2002, justo después del atentado en a las Torres Gemelas.

Roman Polaski: Aunque siempre estuvo presente para recibir sus premios, en 2002, cuando fue premiado por ‘El pianista’, no pudo asistir porque era prófugo de la justicia estadounidense, por unas declaraciones de una menor en su contra.

Marlon Brando: ‘El padrino’ fue la cinta que le dio el preciado premio en 1972, pero él mandó a una india activista a recibirlo, ella dijo “Con mucho pesar, vengo a decirles que Marlon Brando no puede aceptar este generoso premio y esto se debe al trato que le da la industria cinematográfica y la televisión a los indios americanos y también por lo ocurrido recientemente en Wounded Knee (una masacre de indios en Dakota del Sur)”.

Paul Newman: Después de 10 nominaciones, el actor recibió su primer premio en 1985, pero fue un Óscar Honorífico, por lo que él dijo: “Es como perseguir a una hermosa mujer durante 80 años. Y finalmente cede, y uno dice: ‘Lo siento mucho, pero ahora estoy muy cansado’”.

En 1986 le otorgaron el premio a Mejor Actor por la cinta ‘El color del dinero’ pero tampoco lo recibió.