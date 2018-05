Bobita si no!!!! 🤣🤣🤣 tu me llamas que yo 👌👌aparezco!! 😈 (ya sabes @lagaita ) Llegó #Dayana la Demonia a #sintetassihayparaiso @caracoltv 10:00pm @itmjoserivera

A post shared by Elianis Garrido Zapata (@elianisgarrido) on May 15, 2018 at 7:51am PDT