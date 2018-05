Creyéndome la prima-hermana costeña de #wonderwoman 🤣🤣🤣🤣 Hoy en la #ComicCon de Puerto Rico @prcomiccon Gracias @losetodotv @niria.ruiz por la invitación 🙏🏻😊💋 @losetodocol Presente ☝🏻

A post shared by Elianis Garrido Zapata (@elianisgarrido) on May 19, 2018 at 4:00pm PDT