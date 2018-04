Su historia la contó en el programa ‘Lo sé todo’, al ser interrogada sobre las anécdotas que recuerda durante todo el tiempo que ha dado vida a este personaje en el múltiplex cultural de Alejandra Borrero.

“Tengo mil, pero hace poco me pasó la más fuerte, y es que yo siempre tengo contacto con el ‘pollo’ al que le pido documentos durante la obra, que es algún chico joven que saco del público. Y la última vez, después de que tengo el contacto con él, pues él venía bastante envalentonadito y se propasó… me sentí violentada, violada, para que me entiendan un poco qué fue lo que hizo este chico”.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar [Video] Will Smith saludó a fanáticos antes de iniciar rodaje en Cartagena

La experiencia hizo incluso que Endry se cuestionara sobre la forma en la que estaba haciendo su trabajo: “Me sentí violada en escena. Me pregunté hasta dónde estaba llegando yo con el personaje para que alguien del público tuviera una reacción de esas, hasta dónde yo podía exponerme como actriz”.

Y es que hacer parte de esta obra puede ser muy retador para las actrices, pues en este espacio es permitido el consumo de alcohol y no siempre es fácil lidiar con las personas luego de varios tragos.

“Además que te voy a contar una cosa, aquí la gente puede tomar licorcito, entonces muchas veces hemos tenido que salir con el público en un alto estado de alicoramiento, que es bastante difícil”, añadió Cardeño.

En la entrevista, Endry, claramente emocionada, contó que después de ocho años se despide esta semana de La Caimana. Todas sus declaraciones se pueden escuchar en el siguiente video, compartido por el programa en su página de Facebook