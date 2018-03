Así lo confirmaron fuentes policiales las portal TMZ, quienes aseguraron que lograron recuperar el premio que le fue otorgado como ‘Mejor actriz’.

En la mesa de McDormand estaba la estatuilla, pero de un momento a otro ella la perdió de vista, el ladrón se dio a la fuga.

Después del inminente escándalo que esto produjo durante el evento, el equipo de seguridad del Hollywood & Highland Center, donde se estaba desarrollando la recepción, logró identificar al sospechoso, lo interceptó, recuperaron el Óscar y entregaron al sujeto a la policía, aseguró el medio.

Sin embargo, hay otra versión de lo sucedido que fue la que tuiteo la periodista Cara Buckley , quien dijo: “La seguridad en Governors Ball está buscando a este tipo, que agarró el Óscar de Frances McDormand y se quedó con él. El fotógrafo de Wolfgang Puck lo detuvo, recuperó el Óscar y el chico volvió a desaparecer. Aparentemente Frances ha dicho que lo dejen ir”.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt

— Cara Buckley (@caraNYT) March 5, 2018